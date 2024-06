In der Donauklinik durfte jeder an den OP-Tisch

Beim Tag der offenen Tür in der Neu-Ulmer Donauklinik konnten die Besucher auch selbst aktiv werden.

Das Neu-Ulmer Krankenhaus lud am Samstag zum Tag der offenen Tür. Neben Informationen über die verschiedenen Angebote der Klinik von orthopädischen Operationen bis Geburtshilfe gab es auch kostenlose Blutdruck- und Cholesterinchecks. Außerdem durften sich die Besucherinnen und Besucher selbst am minimalinvasiven Op-Eingriff und am Wunden vernähen üben. Beides entpuppte sich als ziemlich kniffelig. Gut, dass hier als Patient nur eine Paprika auf dem Tisch lag. In der Teddyklinik durften die kleinen Gäste an Kuschelbären ihre medizinischen Fähigkeiten testen. (fwo)