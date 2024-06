In Finningen sind Eierdiebe unterwegs

Einen ganten Automaten samt Inhalt nahmen Unbekannte in Neu-Ulm mit. Zeugen werden gesucht.

Alarm in Finningen: In der Nach von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Finningen an der Neuhauser Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten nach Angaben der Polizei einen an der Örtlichkeit aufgestellten Eierautomaten und entfernten sich unerkannt.

Im Automaten selbst befanden sich noch Eier sowie Bargeld. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731 8013-0 zu melden. (AZ)