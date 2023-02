Insolvenz in der Glacis-Galerie: Modehändler Zapata steht vor dem Aus

Erneut ist ein Modehändler ins Trudeln geraten. Ob das Würzburger Unternehmen je wieder eröffnet, steht in den Sternen.

"Liebe Kunden, unser Store bleibt vorübergehend geschlossen." Dieses in eine Klarsichtfolie verpackte Schreiben hängt seit einiger Zeit am Eingang zum Zapata-Modeladen in der Glacis-Galerie.

Als nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit Beginn des neuen Jahres Matthias Reinel zum Insolvenzverwalter ernannt wurde, klang das noch anders: HWR Insolvenzverwaltung aus Würzburg teilte mit, dass alle Geschäfte offen bleiben. Viele waren das nicht: Zuletzt wurden neben Neu-Ulm Filialen in Passau, Augsburg sowie ein Outlet Store in Würzburg betrieben.

Probleme mit Zapata in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm sind bekannt

Viel Hoffnung, dass es weitergeht, machte das Team um den Insolvenzverwalter nicht. Man versuche unter Hochdruck, den Geschäftsbetrieb mit derzeit 35 Beschäftigten zu sanieren. Hierzu wurden bereits erste Gespräche mit Interessenten geführt. Jedoch konnte bislang aufgrund der außerordentlich schwierigen Rahmenbedingungen des Handels allgemein und insbesondere des stationären Textileinzelhandels noch keine Lösung gefunden werden. Selbst der Online-Shop ist bereits offline. Die Probleme bei Zapata sind nicht neu: Bereits im Jahr 2017 stimmte die Gläubigerversammlung einem Sanierungsplan zu.

Auch Serge Micarelli, der Manager der Glacis-Galerie, weiß nicht, wie es weitergeht. "Das ist noch zu frisch." Aber ohne die Zukunft von Zapata zu kennen, sondiere er bereits den Markt für eine Nachvermietung. (heo)

Lesen Sie dazu auch