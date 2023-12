Neu-Ulm

Jetzt oder nie? Der Wasserturm im Wiley soll 2024 saniert werden

Plus Der denkmalgeschützte Turm neben der Hochschule Neu-Ulm ist seit Jahren marode. Aus Sicht der Stadt besteht dringender Handlungsbedarf.

Von Michael Ruddigkeit

Der Wasserturm im Wiley ist ein Stück deutsch-amerikanischer Geschichte, denn er wurde in den 1950er Jahren zur Versorgung der in Neu-Ulm stationierten US-Soldaten gebaut. Genutzt wird er schon lange nicht mehr. Doch seit vergangenem Jahr steht das rot-weiß-karierte Bauwerk unter Denkmalschutz. Jetzt soll der marode Turm saniert werden. Angesichts der Finanzlage der Stadt und vieler großer Projekte, die anstehen, gibt es in den Reihen des Stadtrats aber Zweifel an diesem Vorhaben.

Der Wasserturm im Wiley soll ab Mai 2024 saniert werden

Andreas Schuler (FWG) regte bei den Haushaltsberatungen an, die Maßnahme zu verschieben. Er fragte, ob der Turm nicht noch ein Jahr lang ohne Sanierung stehen bleiben könne. Denn im Vermögenshaushalt von 2024 schlagen die Instandhaltungsarbeiten mit satten 540.000 Euro zu Buche. Die Fachleute aus der Verwaltung ließen allerdings keinen Zweifel daran, dass es jetzt höchste Zeit sei, zu handeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

