Kabarett im Generationentreff: Inflation und Altersarmut

Christa Mayerhofer nimmt sich eines ernsten Themas an. „Lirum larum leier, alles wird so teuer“ heißt ihr Programm. Doch der Nachmittag wird trotzdem heiter.

Erstmals seit Ende der "Coronazeit" fand im Neu-Ulmer Generationentreff wieder eine Kleinkunstveranstaltung statt. Die Kabarettistin Christa Mayerhofer gastierte mit Ihrem Programm „Lirum larum leier, alles wird so teuer“.

Hochaktuell in unserer jetzigen Zeit, sagt der Veranstalter. Die Rente reicht nicht hinten noch vorn, die Menschen stehen an den Tafelläden Schlange bei Wind, Regen und Schnee. Die „großzügige“ Erhöhung durch das Bürgergeld wird durch die hohe Inflation gleich wieder aufgefressen. Und warum können wir in Sachen Rente nicht auch noch was von unseren Nachbarn aus Österreich lernen? Auch diese Frage wirft das Programm von Mayerhofer auf.

Die rund 40 Zuschauer mussten sich nicht warm anziehen, denn mit Liedern zur Ukulele und etlichen körperlichen Verrenkungen durch die 75-jährige Kabarettistin Christa Mayerhofer wurde dem Publikum kräftig eingeheizt. Künftig soll es wieder regelmäßig Kleinkunstveranstaltungen im Generationentreff Neu-Ulm geben. Weitere Termine seien bereits in Vorbereitung, heißt es vom Organisator. (AZ)

