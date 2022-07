KBV-Chef Gassen soll zurücktreten: Impfluencer Kröner startet Petition

Der Hausarzt Christian Kröner meldet sich zu Wort: Nach Äußerungen des Kassenärzte-Chefs Gassen zur Corona-Isolationspflicht fordert der Impfluencer dessen Rücktritt.

Der Pfuhler Hausarzt Christian Kröner macht wieder von sich reden: Nach den umstrittenen Äußerungen von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, alle Isolations- und Quarantänepflichten mitten in der aktuellen Corona-Sommerwelle aufzuheben, fordert der "Impfluencer" nun dessen Rücktritt. "Ich möchte als Kassenarzt nicht weiter in der öffentlichen Wahrnehmung von Dr. Andreas Gassen vertreten werden, der sich wiederholt mit seinen Aussagen diskreditiert hat", so Kröner. Der Allgemeinmediziner startete am Montag eine Onlinepetition - die ihr "Sammelziel" schon zu mehr als 350 Prozent erreicht hat.

Es ist zuletzt relativ ruhig geworden um den Mann, der seit seinem Info-Zettel zur Corona-Impfung an Weihnachten 2020 immer wieder für bundesweite Schlagzeilen sorgte, schon bei Markus Lanz in der ZDF-Talkrunde auf dem Sessel saß und sich eine vermeintliche Impfpanne wegen eines falsch eingestellten Kühlschranks eingestehen musste. Doch nun geht eine Kurznachricht des Impfuencer auf Twitter wieder viral. Mehr als 1200 Nutzerinnen und Nutzer haben seine Rücktrittsforderung binnen 24 Stunden schon retweetet, um die 5000 verpassten ihr ein "Like". Zum Vergleich: Sein Info-Zettel von damals kommt aktuell - nach anderthalb Jahren - auf 1800 Retweets und 10.500 Likes.

Entsprechend erfolgreich gestaltet sich auch die Onlinepetition. Gerichtet ist sie an den Vorstand und die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). 500 Stimmen werden als "Sammelziel" ausgegeben. Am Dienstagvormittag, nach nur einem Tag, hatte sie bereits mehr als 1800 Unterstützende. Somit sei das Ziel bereits zu 365 Prozent erreicht, heißt es auf der Seite von "Openpetition". Tendenz steigend.

Hausarzt Kröner: "Wiederholte kommunikative Fehltritte" von KBV-Chef Gassen

Kröner selbst war zunächst nicht zu erreichen. Worum es ihm aber geht, macht er in seiner Petition deutlich. Dr. Gassen habe gemäß Satzung als Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Geschäfte zu leiten. Im Rahmen der Corona-Pandemie aber würde er "wiederholt seine völlig legitime, jedoch private, medizinische Meinung breit medial als 'die Meinung der Kassenärzte'" vertreten, so Kröner. Zumindest werde das von den Medien regelmäßig so kommuniziert und von Dr. Gassen auch nicht korrigiert. Allerdings gebe es keinerlei meinungsbildenden Vorgang noch Konsens oder Abstimmung innerhalb der kassenärztlichen Ärzteschaft, die solche Aussagen legitimieren würden, erklärt der Impfluencer.

Durch "wiederholte kommunikative Fehltritte", wie beispielswiese die Forderung nach einem "Freedom Day", kurz bevor eine deutliche Überlastung der Kliniken durch Corona im Jahr 2021 auftrat, sowie auch aktuell die vehemente Forderung nach der Aufhebung staatlicher Isolationsvorschriften wider medizinischer Vernunft, würden "die Kassenärzte" in der öffentlichen Wahrnehmung wiederholt sowie auch politisch erheblich diskreditieren und blamieren. Um weiteren Schaden vom Ruf der KBV abzuwenden und um auch die endgültige Beschädigung des Rufes der Kassenärzte in der Öffentlichkeit zu verhindern, fordert Kröner nun KBV-Chef Gassen zum Rücktritt auf. "Dieses Amt sollte nicht weiter für Dr. Gassens persönliche Lobbyarbeit missbraucht werden", so der Hausarzt in seiner Petition. Behelfsweise fordere er die Vertreterversammlung zu Gassens Abwahl auf.

Lesen Sie dazu auch

Lauterbach und Holetschek distanzieren sich von Gassens Äußerungen

Am Wochenende hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wie berichtet, für eine Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänepflichten ausgesprochen, um Personalnot zu lindern. Dies hatte eine hitzige Diskussion angestoßen. Widerspruch kam nicht nur von Kröner, sondern unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der einen solchen Ansatz als gefährlich kritisierte. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kann die Äußerung nicht nachvollziehen. "Der Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kommt zur Unzeit", teilte der Minister mit. Derzeit gilt für die allgemeine Bevölkerung, dass die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte nach fünf Tagen enden kann - mit einem "dringend empfohlenen" negativen Test zum Abschluss.

Für den Pfuhler Hausarzt Kröner ist es nicht die erste Petition im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In Sachen "Verschwendung von Impfstoff" wandte er sich mit einer "Eil-Petition" an den Bayerischen Landtag. Es ging um die ominöse siebte Spritze. Zwar scheiterte der Impfluencer erst mit seinem Anliegen. Am Ende wurde die siebte Spritze aber doch zur gängigen Praxis in den staatlichen Impfzentren. (mit dpa)