Kater in Pfuhl totgebissen: „Wie wenn ein Kind getötet wurde“

„Ich habe immer wieder mit dem Kater gespielt“, erzählt der Mann, der am Pfuhler Kapellenberg wohnt. Willi, so hieß das Tier, sei „ein toller Kerl gewesen“. Doch nun ist er tot. Vermutlich totgebissen von einem Hund. „Ein Jagdhund“ war es, meint der Nachbar der Besitzerin. „Normale Hund töten keine Katzen.“ Der Tierfreund will jetzt den Besitzer des Hundes ausfindig machen und hat dazu ein Plexiglas-Kreuz am Fundort aufgestellt. Ihm gehe es dabei nicht um eine Bestrafung. „Wenn er sich meldet, wird ihm absolute Gnade gewährt.“

Was damals genau passiert ist, ist unklar. Der Kater sei ein bis zwei Tage vermisst worden. Das sei schon komisch gewesen. „Normalerweise kommt er jeden Tag“, sagt der Nachbar. Dann sei ihm mitgeteilt worden, eine Frau - wohl eine Tierärztin - habe das tote Tier am Morgen des 6. Juni am Südhang des Kapellenbergs (Richtung Bolzplatz) gefunden, als sie dort spazieren war. Das Tier „war noch warm“, erzählt der Mann, der anonym bleiben möchte, unserer Redaktion aber bekannt ist. Er geht davon aus, dass sich der tödliche Biss an jenem Donnerstag zwischen 4.30 und 5.30 Uhr ereignet hat. Um 5.45 Uhr sei der Kater entdeckt worden.

Icon Vergrößern Am Pfuhler Kapellenberg ist ein Kater totgebissen worden. Foto: Michael Kroha Icon Schließen Schließen Am Pfuhler Kapellenberg ist ein Kater totgebissen worden. Foto: Michael Kroha

„Manchmal ist ein Tier wie ein Familienmitglied“, sagt der Mann, dem der Tod des Tieres auch vier Wochen später noch nahe geht. Das sei „genauso, wie wenn ein Kind getötet wurde. Da ist kaum ein Unterschied.“ Einige Tränen seien geflossen. Er will nun den Besitzer des Hundes ausfindig machen.

Kater Willi am Pfuhler Kapellenberg totgebissen: Nachbar bittet um Hinweise

Bereits am Tag nach dem grausamen Fund hat er ein Plexiglas-Kreuz am Fundort entlang der Lindenstraße aufgestellt, wo auch viele Menschen mit, aber auch Hund unterwegs sind. An dem Kreuz ist ein Zettel angebracht, darauf ist groß zu lesen: „Unser Hauskater wurde am 6. Juni ermordet“. Und weiter: „Gnade, Barmherzigkeit und Liebe bestimmen mein Handeln und mein Leben, aber dies gilt nicht für Gewaltverbrechen aller Art. Wegen des Mordes unseres Hauskaters wurde eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet.“ Darunter steht die Handynummer des Mannes, mit der Bitte um Hinweise auf den Täter. Es gebe auch eine Belohnung.

Icon Vergrößern Ein Nachbar der Kater-Besitzerin will nun den Täter ausfindig machen und hat dazu Kreuze am Fundort aufgestellt. Foto: Michael Kroha Icon Schließen Schließen Ein Nachbar der Kater-Besitzerin will nun den Täter ausfindig machen und hat dazu Kreuze am Fundort aufgestellt. Foto: Michael Kroha

Zwar sei anfangs geplant gewesen, dass gleich Anzeige erstattet wird. Ob das auch getan wurde, wisse er nicht. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gibt es dazu keinen polizeilichen Vorgang. Der Nachbar würde sich davon allerdings auch nicht viel versprechen. „Das macht keinen Sinn, die Polizei kann nichts machen.“ Er wolle erst einmal „handfeste“ Beweise sammeln und sich dann an die Ermittler wenden. „Die Polizei soll sich um andere Dinge kümmern.“ Zwei Hinweise habe er über seine private Ermittlungsarbeit schon bekommen, sie aber würden nicht für einen Tatverdacht reichen. Er sei auch an ein paar Tagen nach dem Vorfall dort in der Früh vor Ort herumgelaufen. „Leider ohne Erfolg.“

Wenn sich der Besitzer des verantwortlichen Hundes freiwillig meldet, werde ihm „absolute Gnade gewährt“. „Wenn nicht, dann muss er sich verantworten, wenn genügend Beweise eingesammelt werden.“ Um eine Bestrafung gehe es ihm inzwischen schon nicht mehr. Vielmehr gehe es nun eine Art „Abschreckung“. Dass die Person sich „würdig“ meldet und eingesteht, einen Fehler gemacht zu haben. „Er muss wissen, wie vielen Menschen er damit geschadet hat.“ Der Nachbar aber will dadurch auch erreichen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. „Es könnte sein, dass morgens da auch ein Kind herumspringt.“