Klaus Panning ist tot: Der Sozialdemokrat prägte den Neu-Ulmer Stadtrat

Klaus Panning, ein Sozialdemokrat, der über zwei Jahrzehnte den Ortsverein Pfuhl/Burlafingen und ebenso den Neu-Ulmer Stadtrat geprägt hat, ist am 10. Januar im Alter von 79 Jahren verstorben. Seine Frau Christa und die Familie hatten sich für eine Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis entschieden, welche in dieser Woche stattfand.

Klaus Panning, dessen Wurzeln aus dem Badischen kommen, genauer aus Tuttlingen, hatte Lehramt studiert. Später sollte ihn sein Beruf in die Region Neu-Ulm führen. In den letzten Jahren seiner beruflichen Tätigkeit war er an der Neu-Ulmer Peter-Schöllhorn-Schule tätig, wo er sich zuletzt bis hin zum Rektor hoch arbeitete.

Mit seinem Umzug in den Stadtteil Pfuhl, wo er sich ein Reihenhaus bauen ließ, begann auch seine politische Karriere. Er führte Anfang des Jahrtausend acht Jahre lang den Ortsverein Pfuhl/Burlafingen. Darüber hinaus wurde er knapp zwei Jahrzehnte auch im Neu-Ulmer Stadtrat tätig und leitete sogar einige Jahre die SPD-Fraktion. Nach seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat 2014 wurde es nach und nach ruhiger um ihn und er beteiligte sich nicht mehr am politischen Geschehen.

Die Neu-Ulmer SPD weiß um seine ehrenvolle Verdienste und wird im stets ein ehrendes Andenken bewahren. (ik)