Kleinkunst im Gewölbe: Ein Wochenende voller Magie und Musik

Im Gewölbe Neu-Ulm gibt es kommendes Wochenende wieder Kleinkunst zum kleinen Preis – bei freiem Eintritt nämlich findet vom 9. bis 11. August ein Kleinkunstfestival statt. Um Hutspenden wird gebeten. Das steht alles auf dem Programm.

Als „Internationales Kleinkunstfestival“ bewerben die Organisatoren die Veranstaltung, die am Freitag gegen 20.30 Uhr beginnt. „Ein offizielles Programm gibt es an diesem Tag nicht, aber es passiert ‚Irgendwas mit Kleinkunst...‘“, verspricht der Veranstalter. Der Biergarten sei ab 18 Uhr geöffnet.

Kleinkunstvarieté am Samstagabend

Am Samstag öffnet der Biergarten um 16 Uhr, das Varieté beginnt um 20 Uhr. Mit dabei ist wieder: Miss Minetti, die Queen of Streetartists aus Rotterdam. Aus New York kommt Grimassenkönig Jeff Hess mit seiner Physical Comedy. Aus Niederbayern reist Andrea Limmer an, die mit ihrem musikalischen Kabarett auch im BR zu sehen war. Außerdem wird es gleich zwei Mal magisch, un zwar mit Fingerfrickler Christian von Ende aus Hamburg und „Albi der Zauberfuzzi“ aus Liechtenstein. Der sechst im Bunde ist Gastgeber Meister Eckart mit seinem Kuriositätenkabinett



Auch wenn das Varieté-Line-Up durchaus hohe Kartenpreise rechtfertigen würde, sagen die Veranstalter, bleibe man bei dem Konzept, dass Kultur für alle erlebbar sein soll, sodass kein Eintritt anfällt und keine Tickets verkauft werden. Eine Reservierung unter vorzimmer@gewoelbe.nu empfehle sich aber erfahrungsgemäß.



Der Kleinkunst-Sonntag beginnt dann bereits ab 15 Uhr (Biergarten ab 14 Uhr), und zwar mit Musik von Albert Dannenmann (Weltmusik) und Mick Pini (Blues). Albert Dannenmann spielt zahlreicher historischer Instrumente, wie Drehleier, Hümmelchen, Okarina,...) und war mit Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow, Blackmore´s Night,...) unterwegs. Mick Pini hat bereits 26 Alben veröffentlicht, am 15. Auguste erscheint „Papa Voodoo“. Er spielte im Cavern Club in Liverpool, im Marquee Club in Londen und nun eben in Neu-Ulm. (AZ)