Kofferraum 15 Minuten geöffnet: Handtasche aus Auto in Ludwigsfeld gestohlen

Einer Frau ist am Montagmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld wohl die Handtasche aus dem Auto gestohlen worden. Zwischen 13.20 und 13.35 Uhr war die Frau gerade dabei, Gegenstände in ihr Fahrzeug zu laden. Der Kofferraum sei für etwa 15 Minuten geöffnet und unbeaufsichtigt gewesen. Es wird angenommen, dass ein bislang Unbekannter in dieser Zeit die Gelegenheit nutzte, die Handtasche zu stehlen. Die Geschädigte stellte den Diebstahl erst später fest. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handtasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis