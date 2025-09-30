Icon Menü
Neu-Ulm

Kofferraum 15 Minuten geöffnet: Handtasche aus Auto in Ludwigsfeld gestohlen

Beim Einräumen von Gegenständen in ihr Fahrzeug ist einer Frau in Ludwigsfeld wohl die Handtasche gestohlen worden. Jetzt werden Zeugen gesucht.
    In Ludwigsfeld soll eine Handtasche gestohlen worden sein.
    In Ludwigsfeld soll eine Handtasche gestohlen worden sein. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Einer Frau ist am Montagmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld wohl die Handtasche aus dem Auto gestohlen worden. Zwischen 13.20 und 13.35 Uhr war die Frau gerade dabei, Gegenstände in ihr Fahrzeug zu laden. Der Kofferraum sei für etwa 15 Minuten geöffnet und unbeaufsichtigt gewesen. Es wird angenommen, dass ein bislang Unbekannter in dieser Zeit die Gelegenheit nutzte, die Handtasche zu stehlen. Die Geschädigte stellte den Diebstahl erst später fest. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

