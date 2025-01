Kontrolle am Neu-Ulmer Bahnhof: Polizei stellt zwei Messer sicher

Bei mehreren Personenkontrollen am Neu-Ulmer Bahnhof hat die Polizei am Dienstagabend zwei sogenannte Einhandmesser sichergestellt. Jeweils eins sei bei einem 39- sowie bei einem 50-Jährigen aufgefunden worden. Das Führen solcher Messer in der Öffentlichkeit stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Es wurde jeweils ein Verfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. (AZ)

