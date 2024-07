Neu-Ulm

Kran-Lkw kracht gegen Adenauerbrücke: Fahrer wird schwer verletzt

Gegen die Adenauerbrücke in Neu-Ulm ist ein Lkw mit Kranausleger gekracht.

Weil er wohl vergessen hat, seinen Kran wieder einzufahren, krachte ein 45-Jähriger gegen die Brücke in Neu-Ulm. Der Schaden am Lkw ist hoch, an der Brücke noch unklar.

Er hatte wohl vergessen, den Kran wieder einzufahren: Ein 45-Jähriger ist am Montagvormittag mit dem Kranaufbau auf einem Lkw gegen an die Adenauerbrücke in Neu-Ulm gekracht. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Brücke und Lkw wurden beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann mit dem Lkw mit Kranaufbau bei Arbeiten beschäftigt gewesen. Als diese beendet waren, habe er offenbar vergessen, den ausgefahrenen Kran an dem Fahrzeug wieder einzufahren. Als er anschließend die Schützenstraße in Richtung Wiblinger Straße befuhr, prallte der Kranausleger gegen die Betonkante der Brückenunterführung der Adenauerbrücke. Durch den Aufprall wurde der Kran zusammengestaucht und der Lkw erheblich beschädigt. Der Fahrer musste vor Ort durch einen Notarzt medizinisch versorgt werden. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rückenverletzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein geschätzter Sachschaden von über 60.000 Euro. Den Schaden an der Brücke kann die Polizei noch nicht abschätzen. Betonstücke seien herausgebrochen, die Brücke selbst aber sei weiterhin befahrbar geblieben. Die Feuerwehr Neu-Ulm sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)

