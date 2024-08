Kultur auf der Straße 2024: Das ist auf dem Neu-Ulmer Innenstadt-Festival geboten

Jongleure, die zig Bälle oder auch mal Messer durch die Luft wirbeln lassen, Seiltänzerinnen, die sich auf einer dünnen Schnur verrenken, ohne die Balance zu verlieren, Zauberer, die allerlei Dinge in ihrem Hut verschwinden lassen: Jedes Jahr im August bieten sich in Neu-Ulm zig Möglichkeiten, ins Staunen zu geraten. Bald sind wieder Artisten aller Genres und auch viele Musikschaffende in der Stadt zu Gast.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis