Kultur im Museumshof geht diese Woche weiter

Die letzten drei Veranstaltungen der diesjährigen Ausgabe von „Kultur im Museumshof“ finden diese Woche statt – und zwar im namensgebenden Innenhof des Edwin Scharff Museums. Weiter geht es am Donnerstag, Tickets gibt es im Vorverkauf. Das steht auf dem Programm.

Kabarettistin betritt am Donnerstag, 8. August, um 20 Uhr die Bühne des Museumshofs. Viele ihrer irrwitzigen Geschichten aus ihrem Bestseller „Miss Verständnis“ schrien danach, auf die Bühne zu kommen. Und jetzt ist es soweit: All das, was Constanze ausmacht (und noch so viel mehr), hat die schlagfertige Künstlerin in ein Comedyprogramm gepackt und lädt alle ein zu „Lindners Lebenslust“. Mit Scharfsinn und Humor will Constanze Lindner zeigen, worauf wir im Leben getrost verzichten können und was uns wirklich glücklich macht.

Einen Tag später, also am Freitag, 9. August, fragt das Schauspielduo Hart auf Hart „Wollen Sie wippen?“. Das Programm eine wahre Kleinkunstmischung, zu der nicht mehr gebraucht wird, als ein simpler Tisch, eine große Portion geistreiche Sprachakrobatik, eine Prise Poesie und nicht zu wenig Situationskomik. Heraus kommt eine liebevolle Deutschland-Schweiz-Satire, die sicher auch im Museumshof ihre Fans finden wird.

Als letzte ist in diesem Jahr Tante Friedl im Museumhof zu Gast, hinter der sich keine ältliche Verwandte, sondern ein bayerisch-amerikanisches Welt-Folk-Roots Musikduo aus Berlin verbirgt. Mit Akkordeon, Banjo und zwei starken Stimmen sprengen Magdalena Kriss aus Bayern und Dan Wall aus New York State die Grenzen des Genres der Volksmusiken aus Europa und den Amerikas. Mit fein gearbeiteten Arrangements setzen sie sich kraftvoll, kritisch, politisch und ironisch mit Text und Musik auseinander. Der Auftritt von Tante Friedl beginnt am Samstag, 10. August, ebenfalls um 20 Uhr.

Karten gibt es online unter ulmtickets.de, im Bürgerbüro am Petrusplatz oder an der Abendkasse, die jeweils ab 19 Uhr geöffnet ist. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen in den Saal der Musikschule (Gartenstraße 13) verlegt. Das Info-Telefon der Stadt Neu-Ulm gibt am Veranstaltungstag ab etwa 17 Uhr unter 0731/7050-2121 darüber Auskunft, wo die Veranstaltung stattfindet. (AZ)