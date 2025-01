Kunstverein Neu-Ulm vor der Auflösung gerettet: Der neue Vorstand schmiedet Pläne

Es hätte das Ende des Neu-Ulmer Kunstvereins sein können: Nach mehr als vier Jahrzehnten, in denen Peter Degendorfer den Verein als Vorsitzender maßgeblich geprägt und geleitet hat, wollte er sein Amt nun abgeben. Er trat nicht mehr zur Wahl an – ohne gewählten Vorstand jedoch drohte dem Verein unweigerlich die Auflösung. Quasi in letzter Sekunde fand sich dann doch noch ein Team aus vier Frauen, die den Kunstverein in eine neue Ära führen wollen. Ein erstes Ziel ist schon erreicht. Nach 2019 gibt es heuer endlich wieder eine Mitgliederausstellung im Edwin Scharff Haus.

