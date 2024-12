Ladendieb entwischt in Neu-Ulm – Polizei bittet um Hinweise

In einem Verbrauchermarkt in der Neu-Ulmer Wegenerstraße hat ein Mann am Donnerstag diverse Produkte gestohlen. Er verstaute seine Beute in einer Tasche und verließ damit die Ladenfläche. Wie die Polizei mitteilt, wurde er dabei von einem Zeugen beobachtet. Der bislang unbekannte Täter bemerkte das und ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung Süden.

An der Kreuzung zur Memminger Straße ließ er seine Beute fallen. Der Zeuge verfolgte ihn und sammelte die Ware auf, verlor den Dieb dabei aber aus den Augen. Die Polizei Neu-Ulm leitete zwar sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, spürte den Flüchtigen jedoch nicht mehr auf.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. Der Dieb trug eine schwarze Bomberjacke, eine graue Hose, schwarz-weiße Schuhe und ein helles T-Shirt unter der Jacke. Er wird auf Mitte 20 geschätzt, hatte eine athletische Statur und trug einen Ohrstecker am rechten Ohr. (AZ)

