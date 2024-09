Lastwagen kommt von der Straße ab: 100 Meter Leitplanke beschädigt

Bei einem Unfall auf der A7 ist am Montag ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro entstanden. Laut Polizei befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Sattelzuggespann die Autobahn in Richtung Füssen. Auf Höhe Neu-Ulm kam er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzleitplanke, so die Polizei.

Die Schutzplanke, sowie der Grünstreifen wurden dadurch auf einer Länge von rund 100 Metern beschädigt. Die Sattelzugmaschine und der Auflieger wurden durch die Kollision ebenfalls demoliert. (AZ)