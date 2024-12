Lesefreude verbindet: Fünftklässler begeistern Zweitklässler mit Vorleseaktion

Kürzlich fand an der Grundschule in Burlafingen eine besondere Begegnung statt: 14 Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse der Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl kamen mit ihrer Deutschlehrerin Frau Szeiler-Wahl zu Besuch, um den Zweitklässlern spannende Geschichten vorzulesen.

Die Aktion startete in der ersten Schulstunde. Nach einer kurzen Begrüßung durch Frau Hilzendeger, die Klassenlehrerin der 2a, suchten sich die Kinder gemütliche Plätze im Raum, um in entspannter Atmosphäre in die Geschichten einzutauchen. Mit viel Engagement und lebhafter Betonung brachten die Fünftklässler ihre ausgewählten Texte zum Leben und fesselten ihre jungen Zuhörer. Im Anschluss durften die Zweitklässler selbst lesen und erhielten von den älteren Schülern wertvolle Tipps, wie sie ihre Lesetechnik verbessern können.

Für beide Seiten war diese interaktive Stunde ein tolles Erlebnis, das nicht nur den Spaß am Lesen förderte, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den Schulen vertiefte. Die Lehrerinnen und Schüler sind sich einig: Diese Vorleseaktion soll am Ende des zweiten Halbjahres wiederholt werden. Bereits jetzt freuen sich alle auf ein Wiedersehen im Sommer im Neubau der Grundschule, um die erfolgreiche Partnerschaft zwischen beiden Schulen fortzusetzen.

