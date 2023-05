Neu-Ulm

vor 17 Min.

Luke Mockridge in der Ratiopharm-Arena: Nichts ist ihm heilig

Plus In der gut besuchten Ratiopharm-Arena hatte Luke Mockridge die Lacher auf seiner Seite. Schamgrenzen gibt es nicht.

Von Florian Arnold Artikel anhören Shape

Wer sich eher durch die subtile Pointe oder eine elegante Sprachspielerei unterhalten fühlt, dürfte sich in Luke Mockridges neuem Bühnenprogramm "Trippy" gelegentlich fühlen wie der sprichwörtliche Porzellanladen, wenn der Elefant kommt. Wer es aber (viel) direkter mag, wird, ist in der gut gefüllten Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm belegt ganz auf seine und ihre Kosten gekommen.

Denn der 34-jährige Luke Mockridge hat sich weder durch Corona, Shitstorms noch Karriere-Dämpfer vom Kurs abbringen lassen: "Was darf Humor denn noch? Wir werden es jetzt hier herausfinden", so Mockridge. Nichts und niemand ist heilig. Er nimmt alles und jeden aufs Korn. Das konnten gleich zu Beginn die Zuschauerinnen und Zuschauer in den ersten Reihen erfahren. Überdreht-freudig springt der Comedian in den Zuschauerraum, jauchzt: "Ich will euch alle kennenlernen!", schüttelt Hände, fragt nach Namen und Persönlichem. Er entdeckt "die hübsche Ecke" ("Die sehen gut aus, hier riecht's auch gut"); eine Zuschauerin lässt sich bereitwillig ausfragen, nennt die Namen ihrer Eltern, Ernst* und Christl* (*Namen geändert).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen