Neu-Ulm

vor 40 Min.

Magier-Show der Ehrlich Brothers in Neu-Ulm finden nicht statt

Andreas Ehrlich (links) schickt seinen jüngeren Bruder Christian auf die Streckbank. Ihre Show am Donnerstag in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm findet nicht statt.

Artikel anhören Shape

Die Ehrlich Brothers sollten am heutigen Donnerstagabend in der Ratiopharm Arena auftreten. Daraus wird nichts. Was heißt das für die Shows am Freitag?

Beide Shows der Ehrlich Brothers an diesem Donnerstag in Neu-Ulm können aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden. Das teilte der Tourveranstalter am späten Mittwochabend mit. Demnach hat Andreas Ehrlich zurzeit erhöhtes Fieber. So gern die beiden auftreten würden, die Ärzte hätten ihm strikt davon abgeraten, am Donnerstag in der Ratiopharm Arena auf die Bühne zu gehen, heißt es. Für Freitag, 26. Januar, stehen ebenfalls zwei Shows der Star-Magier in Neu-Ulm auf dem Tourplan. Für diese Shows am Freitag bestehe die Aussicht, dass Andreas Ehrlich ausreichend genesen ist und die Shows stattfinden. Eine endgültige Entscheidung dazu wird bis Freitagmorgen erwartet. Ticketinhaber, so heißt es, sollen zeitnah vom Veranstalter über das weitere Vorgehen informiert werden. Die Teams vom Veranstalter und von den Ehrlich Brothers bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neu-Ulm Konzerte und Shows 2024 in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm

Neu-Ulm Plus So fliegt und träumt es sich in Neu-Ulm mit den Ehrlich Brothers

Neu-Ulm Die Ehrlich Brothers verzaubern Neu-Ulm ein letztes Mal

Themen folgen