Magirus-Iveco-Museum in Neu-Ulm öffnet seine Pforten für Technikbegeisterte

Am Sonntag, 20. Oktober, hat das Magirus-Iveco-Museum wieder geöffnet. Von 10 bis 16 Uhr können im Museum in der Dieselstraße 3 in Neu-Ulm zahlreiche Fahrzeuge, Bauteile und sehr liebevoll zusammengetragene Ausstellungsstücke aus der 160-jährigen Firmengeschichte besichtigt werden. Von der historischen Feuerwehruniform bis zum schweren Lkw gibt es vieles zu entdecken! Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Mehr Info unter www.magirus-iveco-museum.de

