Mann grillt auf Gehweg nahe Fußgängerbrücke in Offenhausen

Es war am Donnerstagabend nicht zu warm, eigentlich perfektes Grillwetter. Das dachte sich womöglich auch ein Mann in Neu-Ulm. Er packte nahe der Fußgängerbrücke über die Bahnlinie in Offenhausen zwischen Mörikestraße und Max-Eyth-Straße seine Grillkohle aus, kesselte sie mit Steinen ein und packte Brot und Gemüse darauf.

Der Polizei wurde der Vorgang jedoch gegen 17.40 Uhr mitgeteilt, wie es im Polizeibericht heißt. Demnach befand sich der Mann unterhalb der Fußgängerüberführung. Bei Eintreffen der Beamten habe der Mann die Kohlen abgelöscht und sie in ein mitgebrachtes Behältnis gepackt. Weil die heißen Kohlen mit Steinen eingekesselt waren, habe zu keiner Zeit eine Brandgefahr vorgelegen. Ein offenes Feuer sei nicht festgestellt worden. Die Kohlen hätten lediglich geglommen, sagt ein Polizeisprecher. Am Untergrund - er grillte unmittelbar auf dem Aspahlt - entstand nach Polizeiangaben kein Sachschaden. Ob der Mann, der über einen Wohnsitz verfüge, das Grillgut noch vor Ort verspeiste oder es ebenfalls mit einpackte, ist unklar. (AZ/krom)