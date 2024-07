Mann rennt nackt über Firmengelände in Neu-Ulm

Ein 36-Jähriger hat sich am Sonntagvormittag komplett entblößt und ist über ein Firmengelände in der Reuttier Straße in Neu-Ulm gerannt. Auf Einsatzkräfte der Polizei soll der Mann „verwirrt“ gewirkt haben, teilt die Polizei am Montag mit. Aufgrund seines körperlichen Zustandes wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen. Beim Transport in einem Rettungswagen soll es zu Widerstandhandlungen und Beleidigungen durch den 36-Jährigen gekommen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung eingeleitet. (AZ)

Firmengelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis