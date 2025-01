Mann schlägt aus Frust gegen Fensterscheibe und bringt sie zum Splittern

Ein 20-Jähriger ist am Mittwoch, gegen 9 Uhr, in der Silcherstraße in Neu-Ulm mit seiner 42-jährigen Begleitung in einen verbalen Streit geraten. Aus Wut soll er mit der Faust gegen die Fensterscheibe eines Geschäfts geschlagen und sie so zum Splittern gebracht haben, wie die Polizei mitteilt.

Die Betreiberin des Geschäfts habe den Mann aufgefordert, vor Ort zu bleiben, bis die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm eintreffen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Cannabisprodukt, das nach Polizeiangaben die zulässige Gewichtsbeschränkung überschritt. Sie stellten das Betäubungsmittel sicher.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. (AZ)