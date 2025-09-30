Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neu-Ulm: Mann soll Schülerinnen auf Parkplatz in Ludwigsfeld bedroht haben

Neu-Ulm

Mann soll Schülerinnen auf Parkplatz in Ludwigsfeld bedroht haben

Die Polizei wird am Nachmittag über den Vorfall in der Wegenerstraße in Neu-Ulm informiert. Nun werden Zeugen und weitere Geschädigte gesucht.
    • |
    • |
    • |
    Ein 35-Jähriger soll in Neu-Ulm drei Schülerinnen bedroht haben.
    Ein 35-Jähriger soll in Neu-Ulm drei Schülerinnen bedroht haben. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Ein 35-Jähriger soll am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wegenerstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld Passanten wahllos angesprochen und bedroht haben. Darunter auch Schülerinnen im Alter von zehn und elf Jahren. Anwesende seien daraufhin eingeschritten. Der Mann habe sich daraufhin vom Parkplatz entfernt.

    Die Polizei habe den Mann noch in der Nähe antreffen können. Ihm sei ein Gewahrsam angedroht und ein Platzverweis ausgesprochen worden. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Weil nicht auszuschließen ist, dass weitere Geschädigte betroffen sind, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden