Mann soll Schülerinnen auf Parkplatz in Ludwigsfeld bedroht haben

Ein 35-Jähriger soll am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wegenerstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld Passanten wahllos angesprochen und bedroht haben. Darunter auch Schülerinnen im Alter von zehn und elf Jahren. Anwesende seien daraufhin eingeschritten. Der Mann habe sich daraufhin vom Parkplatz entfernt.

Die Polizei habe den Mann noch in der Nähe antreffen können. Ihm sei ein Gewahrsam angedroht und ein Platzverweis ausgesprochen worden. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Weil nicht auszuschließen ist, dass weitere Geschädigte betroffen sind, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ