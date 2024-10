Mann spricht Frau an Bushaltestelle in Pfuhl mit geöffneter Hose an

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstag im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl eine Frau mit geöffneter Hose angesprochen haben. Der Vorfall wurde der Polizei nach eigenen Angaben erst am Mittwoch bekannt. Demnach sei die Frau kurz vor 12 Uhr auf dem Nachhauseweg gewesen und wartete hierzu in der Hauptstraße auf den Bus. Dort sei sie von dem Mann in gebrochenem Deutsch und mit geöffneter Hose angesprochen worden. Weil zeitgleich der Bus einfuhr, habe sich die Frau schnell aus dem Geschehen lösen können. Der Mann wurde als circa 1,85 Meter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

