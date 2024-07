Mann starrt auf 32-Jährige und spielt im Auto sitzend an seinem Glied herum

Eine 32-Jährige dürfte sich in der Nacht auf Freitag von einem bislang unbekannten Mann in Neu-Ulm belästigt gefühlt haben. Nach Aussagen der Frau sei sie kurz nach Mitternacht in der Gartenstraße unterwegs gewesen. Hierbei sei ihr ein Mann aufgefallen, der in seinem Auto saß und Blickkontakt mit ihr hielt. Weiter habe sie beobachten können, wie der Mann an seinem Glied manipulierte. Als die Geschädigte davonlief, sei auch der bislang Unbekannte geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief laut Polizei negativ. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis