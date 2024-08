Mann stürzt auf Baustelle in Neu-Ulm vier Meter in die Tiefe

Auf einer Baustelle in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße hat sich am Mittwochvormittag ein 63-Jähriger schwer verletzt. Der Bauleiter wollte nach Angaben der Polizei den Fortschritt der Baustelle erkunden. Hierbei stieg er mit einer Leiter in Richtung Dach. Beim Besteigen der Leiter rutschte diese jedoch weg und der Mann fiel vier Meter in die Tiefe. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (AZ)

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis