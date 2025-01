Mann tritt und beleidigt Polizisten am Bahnhof Neu-Ulm

Ein 22-Jähriger soll am Mittwochabend am Bahnhof in Neu-Ulm Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Polizisten hätten nach Polizeiangaben eine Person beobachtet, die in Anwesenheit mehrerer Kinder am Bahngleis Cannabis konsumierte. Bei der anschließenden Ansprache und Kontrolle soll sich der 22-Jährige sofort aggressiv gezeigt haben.

Aufgrund seines Verhaltens sei der Mann gefesselt worden. Dabei und im weiteren Verlauf habe er sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt und soll um sich getreten haben sowie die Beamten mit zahlreichen Kraftausdrücken beleidigt haben.

Währenddessen hätten die Polizeikräfte bei dem Mann zwei CO2-Pistolen gefunden, für deren Besitz und Führen er keine Erlaubnis vorweisen konnte. Gegen den 22-Jährigen wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. (AZ)