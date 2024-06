Mann zückt Messer in Neu-Ulmer Café

Etwas rätselhaft war das Verhalten eines Mannes in Neu-Ulm. Mit erhobenem Messer betrat er ein Café. Direkt bedroht oder verletzt hatte er niemanden.

Ein Mann hat am Sonntagnachmittag ein Neu-Ulmer Café betreten und mit erhobenem Arm ein Messer gezückt. Ohne direkte Bedrohung der Gäste verließ der Mann das Lokal kurze Zeit später wieder. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei den Mann an. Gegenüber der Polizei war er zugänglich und nicht aggressiv. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeikräfte ein verbotenes Springmesser. Dieses stellten sie sicher. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei am Tag nach dem Zwischenfall mit. Es sind keine Personen verletzt worden. (AZ)