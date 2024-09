Mann zückt Samuraischwert: "Er hat 20- bis 30-mal gedroht, uns umzubringen"

Wie die Polizei den Samuraischwert-Vorfall am Mittwoch in der Neu-Ulmer Industriestadt in ihrem Pressebericht geschildert hat, sei viel zu harmlos, sagt ein 24-Jähriger, der unmittelbar dabei war. „Der Mann hat 20- bis 30-mal gedroht, uns umzubringen“, berichtet der Mann, der nach eigenen Angaben beim vorangegangenen Streit zwischen dem Täter und einer Frau dazwischengegangen und damit womöglich Schlimmeres verhindert hat.

