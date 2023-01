Neu-Ulm

vor 16 Min.

Erfolgreiches Startup: Soho-Manufaktur bietet Seifen für Mensch und Tier

In ihrer Neu-Ulmer Seifenmanufaktur stellen Otto Dostal und Andrea Anders handgemachte Seifen her.

Plus Andrea Anders und Otto Dostal stellen in ihrer Neu-Ulmer Seifenmanufaktur Seifen in liebevoller Handarbeit her. Sie setzen auf Nachhaltigkeit und Tierschutz.

Von Elif Binici

Nachhaltig, fair, tierfreundlich und natürlich – auf diese Qualitäten legen Andrea Anders und Otto Dostal in ihrer "Soho-Naturkosmetik Seifenmanufaktur" besonderen Wert. Die beiden Neu-Ulmer leben schon seit Jahren vegan und treffen mit ihrem Unternehmenskonzept den Nerv der Zeit.

