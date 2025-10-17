Maybachstraße in Burlafingen für eine Woche tagsüber gesperrt

Aufgrund von Baumpflege- und Fällarbeiten wird die Maybachstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen von Montag, 20. Oktober, bis einschließlich Freitag, 24. Oktober, jeweils von 8 bis 15 Uhr für motorisierte Fahrzeuge gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich vom Ortsausgang Burlafingen bis zur Zufahrt auf den Parkplatz der Firma Bosch Rexroth.

Eine Umleitung wird beidseitig ausgeschildert und führt ab dem Sportplatz an der Maybachstraße über die Thalfinger Straße in Richtung Steinheim auf die B10 in Richtung Nersingen und von dort aus am Kreisverkehr in Richtung Bosch Rexroth. Vor und nach den Arbeiten (also vor 8 und nach 15 Uhr) ist die Straße nach Angaben der Neu-Ulmer Stadtverwaltung frei befahrbar. Der Radweg soll während der Maßnahmen für Radelnde sowie Fußgängerinnen und Fußgänger passierbar bleiben.

Sicherungsposten werden die Arbeiten vor Ort begleiten, heißt es. Diese seien aber nicht vorhanden, um zu kontrollieren, dass die Sperrungen eingehalten werden. Vielmehr soll darauf geachtet werden, dass Abgeschnittene Äste nicht auf Passanten fallen.

Schwerpunktmäßig werden nämlich die großen Pappeln im Bereich der Kleingartenanlage Schwanenhals stadtauswärts gepflegt. In diesem Zusammenhang muss auch eine Pappel gegenüber der Kleingartenanlage gefällt werden. Der Baum hat laut Stadtverwaltung eine erhebliche Faulstelle und eine starke seitliche Neigung. Beides beeinträchtigt die Standsicherheit. Darüber hinaus werden auch alle straßennah stehenden Bäume vom Ortsausgang Burlafingen bis zur Kleingartenanlage baumpflegerisch geschnitten. Die Stadt Neu-Ulm bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendigen Arbeiten. (AZ)