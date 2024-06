Neu-Ulm/Memmingen

18:20 Uhr

Ex-Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm gibt selbst dem Richter Rätsel auf

Plus Ein Ex-Mitarbeiter hat die Stadt Neu-Ulm gewaltig betrogen. Dafür wurde er bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nun hat er das Urteil angenommen.

Von Wilhelm Schmid

Mit dem vermutlich seltenen Kommentar, das Gericht sei „nicht darüber schlau geworden, was wir von Ihnen halten sollen“ wandte sich Richter Jürgen Hasler an den Angeklagten. Der ehemalige Angestellte der Stadt Neu-Ulm hatte er Berufung zum Landgericht Memmingen eingelegt, weil er nach jahrelangem Hin und Her vom Amtsgericht Neu-Ulm zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden war.

Vor der 3. Strafkammer des Schöffengerichts wurde nun der gesamte Hergang im Laufe von fünf Stunden nochmals komplett aufgerollt: Ein 39-Jähriger hatte, wie mehrfach berichtet, mithilfe gefälschter Zeugnisse eine Arbeitsstelle bei der Stadt Neu-Ulm bekommen. Dort gelang es ihm, Auszahlungsanweisungen so zu fälschen, dass knapp 13.000 Euro auf sein eigenes Konto überwiesen wurden, wobei zuletzt noch verhindert wurde, dass zwei weitere Zahlungen in einer Gesamthöhe von mehr als 40.000 Euro auch dort landeten.

