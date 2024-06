Neu-Ulm

Millionenprojekt: Das ist der Zeitplan für den neuen Donausteg

Plus Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Donau wird neu gebaut. Wann das Vorhaben umgesetzt werden soll und was es kosten könnte.

Von Michael Ruddigkeit

Der 1976 eröffnete Donausteg zwischen Friedrichsau und Offenhausen ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern so ramponiert, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Er soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben sich jetzt über das weitere Vorgehen verständigt. Das heißt es, es gibt einen Zeitplan und eine erste Kostenschätzung für das Millionenprojekt.

Der Friedrichsausteg über die Donau wird durch einen Neubau ersetzt

In einer gemeinsamen Sitzung haben der Ulmer Gemeinderat und der Neu-Ulmer Stadtrat einstimmig die Planungsvereinbarung für den Neubau des Friedrichsaustegs beschlossen. Sie soll im dritten Quartal dieses Jahres auf dem Tisch liegen. Die marode, aber viel genutzte Brücke soll demnach so schnell wie möglich ersetzt werden. Solange wird sie mindestens einmal im Jahr überprüft. Akute Einsturzgefahr besteht nach Einschätzung der Experten nicht. Doch vergangenes Jahr waren an dem Steg so gravierende Schäden festgestellt worden, dass die Fachleute eine Notsanierung für unumgänglich hielten. Die Brücke blieb vier Monate lang gesperrt und wurde erst im Februar dieses Jahres wieder geöffnet.

