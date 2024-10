Mittagsbetreuung an Schulen in Neu-Ulm soll deutlich teurer werden

Die Inflation hat ihre Spuren auch in einem Bereich hinterlassen, in dem man sie nicht gleich vermutet: in der Kinderbetreuung an den Neu-Ulmer Grundschulen. Die Kosten dafür sind derart gestiegen, dass die Stadtverwaltung nun mehr Geld von den Eltern verlangen will, die das Angebot in Anspruch nehmen. Um 15 Prozent sollten die Gebühren steigen. Allerdings gingen darüber im zuständigen Ausschuss für Familie, Bildung und Kultur (BiFaKu) die Ansichten auseinander – und am Ende einer langen Diskussion stand ein sehr überraschendes Ergebnis, das für einiges Kopfschütteln sorgte.

