Neu-Ulm

06:00 Uhr

Nach 50 Jahren: Allererste Klasse der Pfuhler Realschule drückt wieder die Schulbank

Plus Nach einem halben Jahrhundert kehren die Pioniere der damals nagelneuen Schule in Pfuhl zurück und erleben die eine oder andere Überraschung.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Eigentlich ist es samstags am Schulzentrum Pfuhl/Burlafingen immer recht ruhig. Doch diesmal hört man schon von Weitem Geschnatter und Gelächter. Vor dem Eingang zur Inge-Aicher-Scholl-Realschule hat sich eine kleine Menschentraube gebildet, die von Minute zu Minute größer wird. Schließlich warten dort etwa 45 Männer und Frauen, alle so um die 65 Jahre alt, darauf, dass Rektor Stefan Vielweib die Tür öffnet und sie in die Schule eintreten lässt, in der sie in drei Parallelklassen als Erste 1973, also vor 50 Jahren die Mittlere Reife errungen haben.

Besuch in Pfuhl an der Inge-Aicher-Scholl-Realschule nach 50 Jahren

Bis einer bemerkt, dass die Eingangspforte bereits offen ist. "Alles eintreten!", ruft jemand und gleich die Ersten, die nun der alten "Penne" einen Besuch abstatten, sehen Stefan Vielweib auf sich zukommen. Er ist seit über zehn Jahren in der Inge-Aicher-Scholl-Realschule tätig und hat sich angeboten, die Ex-Schülerinnen und -Schüler an diesem Nachmittag durchs Haus zu führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen