Nach dem Diebstahl kommt es zur Rangelei: Ladendetektiv wird leicht verletzt

Ein 33-Jähriger soll am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm Lebensmittel im Wert von rund 25 Euro gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die Ware in seinen Rucksack gepackt und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Hinter der Kasse wurde er von einem Ladendetektiv festgehalten.

Der 33-Jährige soll daraufhin begonnen haben, sich zu wehren. Er und der Ladendetektiv seien zu Boden gegangen. Der 33-Jährige habe nach mehreren Glasflaschen aus einem danebenstehenden Regal gegriffen und soll versucht haben, den Ladendetektiv damit zu schlagen. Dem Detektiv aber sei es gelungen, den Mann zu fixieren, bis die Polizei zur weiteren Unterstützung eintraf. Der Ladendetektiv wurde bei der Rangelei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (AZ)