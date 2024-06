Nach mutmaßlichem Fahrraddiebstahl: Polizei durchsucht Wohnung in Neu-ulm

Zwei Männer werden dabei beobachtet, wie sie einem fremden Fahrrad das Hinterrad wegschrauben. Die Polizei kommt – und die Fahndung endet mit einer Hausdurchsuchung.

Nach einer spontanen Fahndung sind am Dienstagabend in Neu-Ulm zwei mutmaßliche Fahrraddiebe erwischt worden. Das hat die Polizeiinspektion Neu-Ulm mitgeteilt. Demnach ist folgendes passiert: Ein 30-jähriger Neu-Ulmer bemerkte kurz vor Mitternacht zwei Männer, wie sie in der Maximilianstraße einem Fahrrad das Hinterrad abschraubten. Der Zeuge rief die Polizei, welche sofort eine Fahndung einleitete und die Männer in der nahegelegenen Kasernstraße erwischte.

Polizei durchsucht nach Hinweis Wohnung von Neu-Ulmer Männer

Die Männer, ein 20-Jähriger und ein 26-Jähriger, ebenfalls aus Neu-Ulm, hatten zwar das Hinterrad nicht mehr bei sich, dafür ein Fahrrad der Marke "Felt" sowie ein Fahrrad der "Marke Diamond Back". Wegen dem, was der Zeuge beobachtet hatte, war die Polizei jedoch skeptisch und forderte von den Männern Eigentumsnachweise ein. Diese konnten sie nicht zeigen. Einer der beiden Tatverdächtigen hat eine Ehefrau. Von ihr wollte die Polizei wissen, ob ihr die zwei Marken-Fahrräder bekannt waren. Doch das verneinte sie. Also ging die Polizei von einem Diebstahl aus und verständigte daraufhin die Staatsanwaltschaft. Diese gab Erlaubnis für eine Wohnungsdurchsuchung, welche nach der Durchführung keine weiteren Hinweise lieferte.

Trotzdem wurden die zwei Fahrräder konfesziert; zudem sicherte die Polizei die Spuren an dem Fahrrad, dessen Hinterrad nun fehlte. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, ermitteln die Beamten inzwischen wegen Fahrraddiebstahls. Bislang seien die Geschädigten, denen die beiden Fahrräder entwendet worden sind, noch nicht bekannt. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der 0731/80130 zu melden. (AZ)