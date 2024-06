Nach Trunkenheitsfahrt: Verliert ein Australier seinen Führerschein?

Ein 18-jähriger Australier wird betrunken beim Fahren eines E-Scooters erwischt. Womöglich darf der Mann seinen Führerschein trotzdem behalten.

Es ist ein Sonderfall: In der Nacht auf Mittwoch ertappte eine Streife der Polizei Neu-Ulm einen E-Scooter-Fahrer, wie er mit 1,1 Promille Alkohol im Blut auf der Straße fuhr. Das berichtete die Polizei. Der 18-Jährige war kurz nach Mitternacht in der Memmingerstraße unterwegs. Als er das Polizeiauto sah, änderte er abrupt seine Fahrtrichtung und fuhr in entgegengesetzter Richtung davon. Nach einer kurzen Nachfahrt hielten ihn die Beamten an und führten eine Verkehrskontrolle durch. An dem Alkotest soll er freiwillig teilgenommen haben.

Trunkenheitsfahrten von Touristen: Was passiert damit?

Die Fahrt war zweifellos illegal, da im Straßenverkehr auf jeglichen E-Scootern – wie beim Autofahren – maximal 0,5 Promille Alkohol im Blut erlaubt sind. Allerdings hatte der junge Australier keinen Führerschein mit sich oder hat womöglich noch keine Führerschein gemacht, sodass dieser folglich nicht beschlagnahmt werden konnte. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Somit darf der Australier so lange weiterfahren, bis die Polizei seinen Führerschein – wenn es ihn gibt – bekommt.

Fliegt der Australier zurück in sein Heimatland, dürfte die Trunkenheitsfahrt kaum Auswirkung auf sein dortiges Leben haben. Wie Polizeisprecher Holger Stabik erklärt, seien Fahrverbote jeweils nur auf das Land beschränkt, in welchem sie erteilt werden. In dem Fall hat die Polizei durch die Staatsanwaltschaft eine sogenannte Sicherheitsleistung anordnen lassen. Das dürfte wie eine Art Anzahlung einer möglichen Strafe zu verstehen sein, was folgenden Hintergrund hat: Es ist fraglich, ob die möglichen Briefe der Staatsanwaltschaft an dem Wohnsitz des Australiers ankommt oder ob die Strafen bezahl werden. Also wird geschätzt, wie viel die Strafe kosten wird und vorab einkassiert. In dem Fall betrug die Strafe 400 Euro. Wenn die Ergebnisse da sind, bekommt der Australier entweder Geld zurück gestattet, oder muss eine Nachzahlung leisten.

Australier muss sich um Strafzahlungen eigenständig kümmern

Angenommen der 18-Jährige muss bald zurück und weiß nicht, was aus dem Fall wird, dann kann er sich bei den deutschen Gerichten eigenständig erkunden, erklärt der Pressesprecher weiter. Tut er dies nicht und die Strafe ist höher und er erfährt nie von den Mahnungen oder intoniert sie, dann erwartet ihn eine Fahndung, wenn er das nächste Mal an einem deutschen Flughafen eintrifft. Bei der Passkontrolle würden die Beamten einen Hinweis erhalten, so der Sprecher.

Das Verfahren einer Sicherheitsleistung werde derzeit häufig angewandt, beispielsweise bei den zahlreichen Delikten von betrunkenen ausländischen Fans der Fußball-Europameisterschaft.