Nach Verkehrschaos bei Wiley-Konzert: So soll nun besser laufen

Mit 20.000 Besucherinnen und Besucher lockte Peter Fox am Mittwoch ein großes Publikum in den Wiley Sportpark. Die Polizei Neu-Ulm berichtet nun von erheblichen Verkehrsbehinderungen, die sich im Zuge des Konzerts ergeben hatte. Im Innenstadtbereich Neu-Ulm sowie im weiten Umfeld des Veranstaltungsgeländes gab es lange Staus.

Viele Open-Air-Besucher seien mit ihrem Auto erst kurz vor Veranstaltungsbeginn angereist und hätten während ihrer Parkplatzsuche den nachfolgenden Verkehr gestört, erklärt die Polizei. Die bestehende Baustellensituationen in Neu-Ulm, insbesondere in der Reuttier Straße, behinderte den Verkehrsfluss zusätzlich. Der neu geschaffene Parkplatz in der Junkersstraße sei den Besuchern wohl ebenso noch nicht ausreichend bekannt gewesen und wurde zu wenig in Anspruch genommen, schildert die Polizei weiter.

Neuer Parkplatz in der Junkerstraße soll besser ausgeschildert werden

In Absprache mit der Stadt Neu-Ulm, dem Veranstalter und der Polizei Neu-Ulm hätten die beteiligten Stellen Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrslenkung für die noch folgenden Konzerte am Samstag, Montag und Dienstag vereinbart. Vor allem am Montag und Dienstag, wenn die Böhsen Onkelz ihre zwei ausverkauften Konzerte in Neu-Ulm spielen, ist wieder mit viel Verkehr zu rechnen. Durch deutlichere Hinweise auf der Homepage des Veranstalters, der Stadt und dem Einsatz von Verkehrsleitanhängern sollen die Verkehrsströme entflechtet werden, kündigt die Polizei an. Positiv auf den Verkehrsfluss sollte sich auch die Aufhebung der Vollsperrung der Reuttier Straße am Wochenende auswirken.

Die Polizei Neu-Ulm bittet daher alle Besucherinnen und Besucher bei den kommenden Konzerten frühzeitig anzureisen und auch die Parkplätze in der Junkersstraße zu nutzen. Die Anfahrt erfolgt über die Europastraße und die Reuttier Straße. Die Parkplätze befinden sich unmittelbar neben dem Veranstaltungsgelände. Geparkt werden kann auch auf Parkplatz der Ratiopharm-Arena. (AZ)