Neu-Ulm

06:00 Uhr

Neu-Ulm braucht ein neues Friedhofsgebäude

Plus Der alte Neu-Ulmer Bau stammt im Kern noch aus den 1930er-Jahren und ist reichlich marode. Jetzt gibt es Ideen für einen Neubau an einer völlig anderen Stelle.

Von Ronald Hinzpeter

Für trauernde Menschen gibt es eigentlich kein heikleres Ereignis als eine Beerdigung. Da sollte alles stimmen und der Rahmen entsprechend würdig sein. Das lässt sich vom Neu-Ulmer Friedhofsgebäude und seiner Umgebung nur bedingt sagen. Einerseits hat der Zahn der Zeit heftig an ihm genagt, andererseits wird seine Lage am Zypressenweg als bei Weitem nicht mehr optimal angesehen. Möglicherweise benötigt Neu-Ulm ein komplett anderes Gebäude an einer ganz anderen Stelle. Die Verwaltung hat sich zusammen mit einem Ulmer Ingenieurbüro Gedanken gemacht, die in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auf fruchtbaren Boden fielen.

