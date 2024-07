Neu-Ulm: E-Scooter-Fahrer wehrt sich heftig gegen Polizeikontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle hat ein E-Scooter-Fahrer extrem aggressiv reagiert, am Ende erfolgte eine Blutentnahme zum Alkohol- und Drogentest unter Zwang. Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige in der Nacht auf Samstag in der Marienstraße unterwegs. Nachdem dieser zuvor schon wegen einer unsicheren Fahrweise aufgefallen war, wurde er dort von der Polizei kontrolliert. Bereits auf die Ansprache durch die Beamten reagierte der 26-Jährige mehr als aggressiv und unkooperativ und zeigte deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung und den kürzlichen Konsum von Betäubungsmitteln. Nachdem sich die Aggressivität weiter steigerte, mussten weitere Streifenbesatzungen hinzugezogen werden. Letztendlich wurde der Fahrzeugführer dann zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht.

Dort sollte ihm Blut abgenommen werden, was wegen seines aggressiven Verhaltens nur unter Zwang möglich war. Der 26-Jährige setzte solche Kräfte frei, sodass mehrere Beamte nötig waren, um ihn zu fixieren. Im Rahmen der Widerstandshandlung wurde ein Beamter leicht verletzt, so die Polizei. Während des gesamten Verlaufs kam es durch den Beschuldigten zusätzlich noch zu diversen Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen, wurde der renitente Herr wieder entlassen. Er muss sich nun wegen diverser Delikte nach dem Strafgesetzbuch und nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. (AZ)