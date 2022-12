Neu-Ulm

vor 2 Min.

Neu-Ulmer Stadtrat bekommt kalte Füße beim Barfüßer-Biergarten

Plus Das Ringen um die Zukunft des beliebten Geländes am Neu-Ulmer Donauufer geht weiter. Aber es steht zumindest eines fest: Alle wollen dort die Freiluft-Gastronomie erhalten.

Von Ronald Hinzpeter

Schöne Biergärten gibt es zwar einige in Neu-Ulm, doch das ehemalige Barfüßer-Gelände ist schon etwas Besonderes, denn es liegt direkt an der Donau. Deshalb war sich der Neu-Ulmer Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung auch weitgehend einig: Der sollte erhalten bleiben. Doch als die Verwaltung vorschlug, das Areal im Zuge des Erbbaurechts zu veräußern, bekam das Gremium kalte Füße, denn dann hätte man einen Gutteil der Kontrolle darüber, was mit dem Gelände geschieht, aus der Hand gegeben. Ein abschreckendes Beispiel steht ebenfalls an der Donau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen