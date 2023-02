Neubau bei Renfte-Ruine: Baulücke am Petrusplatz könnte bald verschwinden

Plus Ein Schandfleck im Herzen Neu-Ulms: Doch nun steht den Bauplänen der Sparkasse Ulm auf dem Gelände der Renftle-Ruine am Petrusplatz nichts mehr entgehen.

Es ist ein Schandfleck im Herzen Neu-Ulms, an den man sich fast schon gewöhnt hat. Mit seiner endgültigen Zustimmung zu dem Bebauungsplan für das Ex-Renftle-Areal macht der Neu-Ulmer Planungsausschuss nun den Weg frei, damit das Loch auf dem Petrusplatz wieder mit einem ansehnlichen Gebäude gefüllt werden kann.