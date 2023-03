Neue Einstein-Boulderhalle im Ex-Schleckerland eröffnet im Mai

Plus Die Eröffnung der neuen Kletterhalle in der Neu-Ulmer Leibnizstraße verzögert sich - auch, weil die Einstein-Betreiber ein weiteres Geschäftsmodell haben.

Am liebsten hätte Christian Benk die neue Kletterhalle im früheren Schleckerland in Neu-Ulm schon im Dezember eröffnet. Doch daraus wurde nichts, weil Handwerker schwer zu bekommen waren. Nun laufen die letzten Handgriffe, am 1. Mai soll es losgehen. "Ein cooles Datum", findet Benk.

Einstein-Boulderhalle in Neu-Ulm eröffnet am 1. Mai

Am 1. Mai 2022 haben Christian und Conni Benk die bislang neuste Halle in Düsseldorf eröffnet, das Ehepaar hat von Ulm aus eine deutschlandweite Kette hochgezogen. Auf dem einstigen Schleckerland-Areal in Neu-Ulm wird gerade die sechste Anlage eingerichtet. Neben dem Stammsitz in der Blaubeurer Straße in Ulm gibt es Standorte in München, Duisburg, Recklinghausen und Düsseldorf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Am Freitag, 31. März, schrauben die Routenbauer in der Leibnizstraße in Neu-Ulm die Griffe an die Wände. "Eigentlich könnten wir dann schon eröffnen", sagt Benk. Aber einzelne Möbel fehlen noch, auch die Spinde sind noch nicht da. Also soll die neue Boulderhalle dann geöffnet werden, wenn wirklich alles fertig ist. "Wir haben keinen Zeitdruck", beteuert der Geschäftsführer.

Kletterhalle im Ex-Schleckerland soll zeigen, was möglich ist

Dazu kommt: Das Unternehmen hat ein weiteres Geschäftsfeld, es baut Boulderwände für andere Betreiber. "Da hatten wir viele Baustellen, das ist für unseren Umsatz wichtig", erklärt Benk. Dieses Geschäftsfeld spielt in Neu-Ulm eine Rolle, Christian und Conni Benk planten die Kletterhalle im Ex-Schleckerland als einer Art "Showroom", um zu zeigen, was in Boulderhallen möglich ist.

In Neu-Ulm soll es etwa 2500 Quadratmeter Wandfläche geben. Zum Vergleich: Der Sparkassendome des Alpenvereins hat fast 3000 Quadratmeter Kletterfläche und dazu eine etwa 300 Quadratmeter große Boulderanlage.