Notbremsassistent löst fälschlicherweise aus und verursacht Unfall auf A7

Auf der A7 bei Neu-Ulm ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert, weil vermutlich ein Spurhalteassistent in einem Auto eine Verkehrssituation vermutlich missinterpretiert hat. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren zwei Pkw hintereinander im Baustellenbereich. Der Verlauf der Baustelle ist hier durch Baken gekennzeichnet und endet in einem Verschwenk, der über die weißen Leitlinien hinausgeht. Das hat der Spurhalteassistent des Fahrzeugs vermutlich fehlinterpretiert und der Notbremsassistent leitete eine Vollbremsung ein. Eine dahinter fahrende 38-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem anderen Pkw hinten auf. An den beiden Pkw entstand nach Schätzung der Verkehrspolizei Günzburg ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die aufnehmenden Polizeibeamten verwarnten die Auffahrende wegen der besonderen Umstände ohne Verwarnungsgeld. (AZ)