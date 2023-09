Neu-Ulm

Penny-Markt in Reuttier Straße für immer geschlossen – das ist der Grund

Der Penny-Markt in der Reuttier Straße in Neu-Ulm hat seit dem vergangenen Wochenende geschlossen.

Plus Der Penny-Markt in der Reuttier Straße in Neu-Ulm hat für immer geschlossen. Jetzt äußert sich das Unternehmen zu den Gründen.

Seit vergangenem Wochenende hat der Penny-Supermarkt in der Reuttier Straße in Neu-Ulm geschlossen. Nach knapp 30 Jahren gibt der Lebensmittel-Discounter, der zum Rewe-Konzern gehört, die Filiale für immer auf. Über die Gründe war zuletzt spekuliert worden. Auf Anfrage unserer Redaktion benennt eine Firmensprecherin nun die Beweggründe der Schließung.

Im Jahr 1994 sei demnach der Penny-Markt in der Reuttier Straße 56 eröffnet worden. Am Samstag, 23. September, öffnete der Laden dann aber ein letztes Mal. Darauf machte auch ein Aushang an der Eingangstüre aufmerksam. Als Grund gibt die Firmensprecherin das "Auslaufen des Mietvertrages" an. "Leider war die Schließung unvermeidlich", teilt sie schriftlich mit. Die Großbaustelle, die seit über einem Jahr schon entlang der Reuttier Straße herrscht, "spielte dabei keine wesentliche Rolle", heißt es.

