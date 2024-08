Per Haftbefehl gesucht: Polizei fasst mutmaßlichen Drogendealer in Neu-Ulm

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Neu-Ulm einen 45-Jährigen gefasst, gegen den ein offener Haftbefehl bestand. Dass der Mann aber gesucht wurde, stellte sich erst später heraus. Er soll zuvor falsche Personalien angegeben haben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilen, erfolgte die Kontrolle bereits an einem Abend Ende Juli in der Neu-Ulmer Innenstadt. Der 45-Jährige habe auf Nachfrage eingeräumt, wenige Stunden zuvor Amphetamin und Cannabis konsumiert zu haben. Im Laufe der Kontrolle soll der Mann aber fortlaufend aggressiver geworden sein. Er hätte sogar gefesselt werden müssen, heißt es.

Als die Polizeikräfte ihn daraufhin durchsuchten, wurden nach Angaben der Ermittler Amphetamin und Kokain im zweistelligen Grammbereich bei ihm gefunden und beschlagnahmt. Weil zudem diverses Verpackungsmaterial sowie Bargeld festgestellt worden sei, ermittelte die Polizei wegen eines Vergehens des illegalen Handels mit Betäubungsmittel und der Fahrt unter Drogeneinfluss. Auch ein verbotenes Einhandmesser wurde sichergestellt.

Nach Verbringung in die Justizvollzugsanstalt befindet sich der Beschuldigte aktuell weiter in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Straftaten dauern weiter an. (AZ)