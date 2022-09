Neu-Ulm

16:45 Uhr

Peter Maffay begeistert in Neu-Ulm mit seinen Hits aus 50 Jahren

Lokal Peter Maffay hat noch immer viel zu sagen. Der inzwischen 73-jährige Sänger schreibt Songs mit einer klaren Botschaft, die in der ausverkauften Ratiopharm-Arena gut ankommen.

Von Stefan Kümmritz

Er hatte mächtig viel Lust zu singen und zu spielen, dieser Peter Maffay, der offensichtlich unverwüstlich, gut bei Stimme und trotz seiner 73 Jahre, die er seit 30. August auf dem Buckel hat, fit ist. Er lief am Mittwochabend in der ausverkauften Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zu großer Form auf und die vielen Musiker, die er auch bei der 50-Jahre-Peter-Maffay-Tour "So weit" um sich schart, taten es ihm gleich. Maffay begeistert mit seinen Songs und er hat in diesen, aber auch zwischendrin mehr denn je etwas zu sagen, zu Rassismus, zu politischen Verfehlungen, zum Kriegswahnsinn, zum unbedingten Wert der Freiheit, zur wahren Liebe und über Kinder, die "die kleinen Leuchttürme" sind, "ohne dass sie es wissen".

